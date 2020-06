Fécamp. Le collège Cuvier recrute pour sa Classe musique

Pour la rentrée scolaire de 2020, le collège Georges-Cuvier de Fécamp cherche des élèves pour la CLasse à horaires aménagés musique (CHAM). Cette classe permet de suivre l'enseignement normal d'un collège, en y ajoutant une formation musicale (vocale et instrumentale) de cinq heures, à la fois au collège Georges-Cuvier (orchestre) et au Conservatoire à rayonnement communal de Fécamp (instrument, technique vocal, chorale et formation musicale). Le prêt de l'instrument et les cours sont entièrement gratuits. Le recrutement en CHAM s'effectue hors carte scolaire. L'élève peut donc s'inscrire au collège Georges-Cuvier même si ce n'est pas son collège de secteur. L'élève s'engage pour les quatre années de collège. Différents concerts sont prévus, notamment au théâtre Le Passage. Chaque élève peut choisir entre ces instruments : flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, violon et percussion.

Pratique. Renseignement au collège Cuvier au 02 35 10 40 50