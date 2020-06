Cherbourg-en-Cotentin. Les candidats aux municipales en débat sur Tendance Ouest

Vendredi 19 juin, Tendance Ouest crée l'événement en Normandie, de 12 heures à 13 heures, en proposant six débats en direct et en simultané depuis six villes en Normandie, dans le cadre du second tour des élections municipales. À Cherbourg-en-Cotentin, les quatre prétendants au fauteuil de maire ont répondu présents : Benoît Arrivé, maire sortant, arrivé en tête avec 42,09 % des voix, David Margueritte (29,67 %), Sonia Krimi (14,25 %) et Barzin Viel - Bonyadi (13,97 %).

Pour rappel, le second tour des élections municipales a lieu en France le dimanche 28 juin.