Agglo de Caen. Trois bibliothèques rouvrent leurs portes au public

Les amoureux des livres vont être heureux : trois bibliothèques communautaires ont rouvert leurs portes au public. La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville à Caen, la bibliothèque Victor-Hugo à Ifs et la Bibli à Hérouville-Saint-Clair vont certes de nouveau accueillir des visiteurs, mais les règles sanitaires n'en restent pas moins strictes. Les mains doivent être désinfectées à l'arrivée, le port du masque est obligatoire, tout comme le respect des distanciations sociales. Il n'est pas possible de jouer, travailler ou lire dans les bibliothèques. En ce qui concerne le matériel, les postes informatiques désinfectés seront mis à disposition. Les livres et autres documents seront placés en quarantaine neuf jours après avoir été empruntés.