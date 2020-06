Musique. Les concerts de Claudio Capéo de nouveau reportés

Nouveau coup dur pour les fans du chanteur et accordéoniste Claudio Capéo, les dates de sa tournée annoncées en septembre prochain sont de nouveau repoussées, en raison de l'incertitude de la reprise des rassemblements de plus de 5 000 personnes.

Que ce soit à Rouen ou dans d'autres villes de France, tous ses concerts sont décalés en mai 2021.

L'artiste et les organisateurs tiennent à tout prix à ce que les représentations se déroulent dans les meilleures conditions possible. Le chanteur a informé sa communauté via les réseaux sociaux.

Les copains, l'incertitude qui plane sur l'autorisation et les conditions de rassemblements de plus de 5000 personnes après le mois d'août nous contraint à un nouveau report de notre tournée de Zénith. 😢 pic.twitter.com/Kl5tZ7aufx — Claudio Capéo (@claudiocapeo) June 4, 2020

Concernant la Normandie, il faudra patienter jusqu'au 27 mai 2021 pour apprécier le show au Zénith de Rouen. En attendant la reprise de la tournée, Claudio Capéo est régulièrement diffusé sur Tendance Ouest avec ce titre C'est une chanson.

De son côté, avant de poursuivre sa tournée, l'artiste reprendra peut-être son occupation du confinement, à savoir son ancien métier de menuisier.