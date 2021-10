Tennis de table. Cléa de Stoppeleire rejoint la Bayard-Argentan

La championne de France minime de tennis de table Cléa de Stoppeleire, née à Argentan, rejoint la Bayard.

C'est un logique retour aux sources. Sa famille habite près de Nonant-le-Pin, à quelques kilomètres d'Argentan. "Je suis très contente de rejoindre la Bayard, qui m'offre l'opportunité d'intégrer l'équipe de Nationale 1 féminine. Je suis fière que le club me fasse confiance pour défendre ses couleurs aux côtés de joueuses d'expérience, c'est dans la continuité de mes objectifs et de ma progression", explique Cléa. Du côté du manager général de la Bayard tennis de table, Laurent Launay précise : "Nous avons toujours pensé que c'était une anomalie que Cléa aille à Flers, puis à Mondeville, alors qu'une structure telle que la nôtre se trouve à proximité de chez elle. Cette arrivée aurait probablement dû se sceller il y a quelques années, mais le destin a voulu que ce soit maintenant." Même sentiment exprimé du côté de joueuses : "Très contente de l'arrivée de cette jeune joueuse avec un très bon niveau. On fera le maximum pour qu'elle se sente bien à la Bayard", explique Laëtitia. Pour Lilan : "Bienvenue Cléa ! Je suis tellement contente qu'elle ait une équipe avec nous. Elle est une très bonne joueuse !" ou encore Nina : "Je suis très contente qu'elle vienne au club, ça agrandit l'effectif féminin, ce qui est très positif."