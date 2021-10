Hockey sur glace (D1). Les Drakkars de Caen reprendront leur saison à la maison

Pendant quelques jours, les Drakkars de Caen ont bien cru qu'ils reprendraient l'entraînement… à Rouen. La patinoire de Caen-la-Mer étant en travaux jusqu'au début du mois de septembre, le scénario d'une reprise hors du Calvados tenait la corde, mais les annonces d'un retour de la D1 décalée d'un mois en octobre ont finalement arrangé les choses. "Ça me soulage un petit peu, confie l'entraîneur Luc Chauvel. C'était difficile de se projeter, on ne savait pas si on serait hébergés sur place. Les centres d'hébergement ne savaient pas comment ils pouvaient s'organiser. Ça va faciliter les choses." Passés le travail foncier et la musculation, les Caennais se prépareront donc bien sur leur glace fétiche, en attendant de retrouver leurs supporters.