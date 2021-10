Seine-Maritime. La Ville lance les Jeudis du Havre pour aider les commerces

Au Havre, pour accompagner le déconfinement, la mairie prend des mesures pour soutenir le commerce, notamment pour aider les bars, cafés et restaurants qui ont le plus souffert de la crise sanitaire.

Pour cela, la Ville a décidé de les exonérer de leur redevance d'occupation de l'espace public pour l'ensemble de l'année 2020. Cette redevance est comprise entre 20, 60 et 80 € par mètre carré et par an, selon la forme de la terrasse. Cela représente un coût de 260 000 euros pour les finances du Havre. La Ville souhaite également permettre aux établissements qui le souhaitent d'étendre leurs terrasses sur l'espace public lorsque cela est possible, afin de respecter la distance d'un mètre entre les tables. La Ville du Havre est aussi prête à envisager la piétonnisation de la rue Bernardin-de-Saint-Pierre à hauteur des Halles, pour faciliter l'agrandissement des terrasses. Les restaurants de la plage bénéficieront gratuitement d'une autorisation d'extension de leur terrasse de 60 m2 sur les pelouses, soit sur le côté, soit à l'arrière de leur établissement.

Léa Lassarat, présidente de la CCI Seine-Estuaire

Les Jeudis du Havre

Le Havre, en coopération avec la CCI Seine-Estuaire et l'association des commerçants du quartier des Halles, lance un événement hebdomadaire afin d'accompagner la reprise d'activité des commerçants par des animations : les Jeudis du Havre. Une partie du quartier des Halles Centrales sera piétonne et les commerçants seront invités à rester ouverts plus tard. Des animations de rue (type concerts) seront également proposées, de 18 heures à 21 heures. La première édition est prévue le jeudi 11 juin.

Autre initiative : la communauté urbaine du Havre est prête à mettre à disposition des commerçants un local commercial situé au 189 de la rue de Paris pour en faire un Click and Collect. Le digital s'est fortement développé lors du confinement. L'idée est de permettre au client d'acheter en ligne dans plusieurs commerces du Havre et de venir retirer sa marchandise dans un seul lieu. C'est la CCI Seine-Estuaire qui doit gérer le dossier.