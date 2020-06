Caen. Musées des Beaux-arts et de Normandie : on y retourne !

Le musée des Beaux-arts et le musée de Normandie rouvrent leurs portes le mardi 2 juin, pour le bonheur des visiteurs. L'occasion de redécouvrir ces deux musées situés au cœur du château de Caen. Dans le contexte actuel, "toutes les mesures sanitaires sont mises en place : le masque est conseillé, du gel hydroalcoolique est mis à disposition, un sens de circulation permet d'éviter le croisement des entrants et des sortants", indique le musée. Les activités quant à elles ont été adaptées ou imaginées de manière à ce que les groupes ne dépassent pas 10 personnes.

L'île dans les Isles

L'exposition "L'île dans les Isles", qui montre les îles anglo-normandes à travers l'objectif du photographe Olivier Mériel, sera de nouveau visible après cette période de confinement et ce jusqu'au 23 août. L'occasion de (re)découvrir ces terres dont l'histoire est parfois méconnue, ainsi que le récit d'une "très belle aventure" pour le photographe, qui retrace 20 ans de travail. Olivier Mériel adopte rapidement un style très particulier : un travail en noir et blanc, avec une attention particulière sur les contrastes. "Cela fait quarante ans que je travaille avec les chambres photographiques, je fais tout moi-même pour essayer de créer un univers", nous confiait-il à l'occasion du lancement de l'expo. Pour les collections permanentes, il faudra être un peu patient et attendre le mois de juillet.

Dès le mercredi 3 juin, et ensuite tous les mercredis jusqu'au 30 septembre, ce sera l'occasion de se détendre en plein air, lors des cours de yoga organisés au cœur du parc de sculptures du château de Caen. À 18 heures, les curieux pourront s'essayer au chien tête en bas et autres postures lors d'un cours d'initiation, puis, à 19 heures, à un moment détente. Pour le premier week-end de réouverture, des activités sont proposées gratuitement avec le samedi Flash. "Le 6 juin de 14 h 30 à 16 heures, toutes les 30 minutes, les visites sont proposées en simultané aux enfants et aux adultes invités à une bataille de couleurs." C'est gratuit et sans réservation. Les billets sont à retirer dès 13 h 30 le samedi.

Dimanche 7 juin, place à la sieste ! De 15 heures à 16 heures, au pied des sculptures de Huang Yong Ping, la musicienne Mélanie Païola détendra les participants. Jeudi 11 juin à 19 heures, un atelier de dessin de nu académique est organisé. Il faut apporter son matériel, le musée fournit une table et une chaise par personne.

Le musée des Beaux-arts et le musée de Normandie, Le Château à Caen. Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. Le week-end, de 11 heures à 18 heures. 3,50 euros. Musée des Beaux-arts : 02 31 30 47 70. Musée de Normandie : 02 31 30 47 60. Cours d'initiation au yoga, inscription : c.pannier@sfr.fr. 10 euros. Atelier détente, inscription : mba-réservation@caen.fr. Atelier dessin, gratuit, inscription : mba-réservation@caen.fr.