Jumièges. La ferme Lambert ne vend plus de pommes depuis un mois

À Jumièges, la ferme Lambert produit des pommes et des poires en hiver, ainsi que des fraises, des framboises, du cassis, des cerises et des prunes en été. L'établissement avait pour habitude de vendre sa production directement sur les marchés : il en faisait six par semaines avant le confinement. Cela fait maintenant un mois que la ferme n'a rien vendu. La situation commence à devenir tendue, d'autant plus que les fraises (qui ne peuvent pas se conserver) arrivent d'ici deux semaines.

Pour s'en sortir, la ferme met en place un Drive à partir de cette semaine (le vendredi matin au Havre Sanvic - le samedi matin au Havre Sainte-Cécile et à Fécamp). Une solution pour limiter les dégâts et attendre la réouverture des marchés.

Le Drive impose une prise de commande des clients en amont. Il faut pour cela contacter directement Laëtitia Andreu au 06 81 59 37 70.