Seine-Maritime. Musées, cinémas : comment s'organisent-ils pendant le confinement ?

Si l'objectif du lundi 11 mai a été fixé par le gouvernement pour une possible sortie du confinement, les lieux culturels resteront fermés même après cette date. Encore de la patience pour les responsables de ces lieux qui, pourtant, ne chôment pas pendant cette période.

Décaler les expositions

"On est occupé à évaluer l'impact de la crise et à recaler l'ensemble des chantiers prévus, des expositions, des modifications de salle. Il y a une intense activité de repositionnement qui nous occupe beaucoup", explique Sylvain Amic, directeur de la Réunion des musées métropolitains (RMM) à Rouen. Dans le détail, il y a une priorisation avec "des opérations que l'on veut voir aboutir et d'autres que l'on reporte mais qui ne sont pas annulées".

Autre chantier qui a beaucoup occupé les équipes de la RMM : la mise à disposition d'outils numériques à destination des internautes pendant cette période de confinement. "Les personnels ont bouleversé complètement nos sites internet pour mettre des contenus en ligne et les renouveler très régulièrement."

Les cinémas en stand-by

De leur côté, les cinémas ne sont pas laissés à l'abandon. Chaque semaine, il faut faire tourner les projecteurs, même s'il n'y a pas de spectateur dans la salle. "Il faut faire des vérifications au moins une fois par semaine et faire des tests pour s'assurer que tout va bien", indique Fabien Rubio, directeur des cinémas Pathé Docks 76 et Gaumont Grand-Quevilly dans l'agglomération rouennaise.

Ce sont surtout les salles technologiques qui sont concernées (iMax, 4DX et Dolby cinéma) avec "des mises à jour à réaliser et un entretien d'une heure à peu près". "Ça nous permet de nous assurer que le matériel tient le choc", ajoute Fabien Rubio.