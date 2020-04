Musique. Soprano dévoile un documentaire sur les coulisses de sa tournée

Plus d'un million de personnes se sont massées dans les salles de concert et les stades qui ont accueilli le Phoenix Tour de Soprano. À l'occasion de cette tournée de 90 dates, il a pu défendre son album Phoenix, vendu à plus de 600 000 exemplaires.

Toujours aussi rassembleur, Soprano n'oublie pas de montrer à son public l'ensemble de son équipe durant cette tournée. Ses fans découvrent également comment se construisent, non sans accrocs de dernière minute, un concert et une tournée.