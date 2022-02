Votre horoscope signe par signe du dimanche 19 avril

BELIER

Vous devez revoir certains de vos défauts, car l'impulsivité et l'entêtement ont raison de vous et causent des tensions avec l'entourage.

TAUREAU

Votre vitalité sera omniprésente, rien ne vous arrêtera ! Vous y gagneriez encore plus à boire de façon plus régulière.

GEMEAUX

La gourmandise a pu dérégler votre organisme et il est temps de vous reprendre en main avec une alimentation plus équilibrée.

CANCER

Votre entourage sera source de joies. Vous trouverez naturellement votre place dans l'estime générale.

LION

Votre franchise vous permettra de vous rapprocher des bonnes personnes... Exprimez-vous !

VIERGE

Vos proches accapareront une partie de votre attention, mais vous ne voudrez plus entendre parler des histoires de familles trop compliquées.

BALANCE

Parmi vos amis assez fidèles, nombreux sont ceux qui vous donneront de leurs nouvelles aujourd’hui.

SCORPION

Modérez vos élans. Cela vous permettra de ne plus vous disperser, et de trouver l'énergie nécessaire au bon moment.

SAGITTAIRE

Vous ne chercherez pas à allonger votre liste de contacts. Vous réserverez cela à votre vie professionnelle. Vous évoluerez en petit comité.

CAPRICORNE

Vous êtes apprécié par vos proches et spécialement par vos frères et sœurs. Un rapprochement même à distance se fait alors que vous aviez des aprioris et une réserve.

VERSEAU

Les astres accentuent votre sens de la famille. Vous verrez ou vous appellerez vos proches, pour maintenir avec eux des liens étroits.

POISSONS

Votre train de vie est intense ce qui vous laisse peu de temps pour partager des moments en famille. Aujourd'hui, le besoin de vous ressourcer se fait sentir.