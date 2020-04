Fécamp. Coronavirus : Philippe Ledoux, généraliste, attend dans un cabinet vide

C'est une drôle de guerre, pourrait-on dire. Alors que la France lutte contre l'épidémie de Covid-19, certains secteurs de son territoire sont épargnés. La Normandie n'est pas la région la plus concernée de l'hexagone. Et au sein même de la Normandie, Fécamp (Seine-Maritime), par exemple, est particulièrement épargnée. Philippe Ledoux est généraliste dans la cité des Terre-Neuvas. La fréquentation de son cabinet a été divisée par trois ou quatre, mais peu de cas de Covid-19. En trois semaines, il en a diagnostiqué six. Pour lui, c'est la preuve que le confinement fonctionne. Ce qui l'inquiète, c'est l'après confinement : le fait que la population normande soit peu exposée au virus ne favorise par l'immunité collective.