Caen. Pâques : le magasin Zôdio offre 2 000 paquets de chocolat au CHU

En pleine période de coronavirus et avec Pâques qui arrive, le magasin Zôdio de Caen, situé à Mondevillage, a offert ce vendredi 3 avril, 2 000 sachets, boîtes et moulages de chocolat au CHU de Caen. La cuisine centrale les distribuera aux enfants hospitalisés et aux personnels soignants sous forme de plateaux-repas.