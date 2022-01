Coronavirus : vos questions, nos réponses. Se déplacer jusqu'au bureau de La Poste malgré le Covid-19 ?

Question : "Nous n'avons pas entendu le facteur ce matin qui venait nous apporter un recommandé. Ai-je le droit d'aller le chercher à La Poste ? C'est à environ 12 km de chez moi."

La réponse est oui : La Poste fait partie, avec les banques et quelques autres, des structures qui restent ouvertes pour la bonne marche du pays. Donc vous pouvez y aller. Attention aux horaires qui ont souvent été réduits. Certains bureaux sont carrément fermés, donc suivez bien les indications qui figurent sur le petit papier que vous a laissé le facteur. Et n'oubliez pas de bien remplir, dater, noter l'heure de départ de chez vous et signer l'attestation de déplacement dérogatoire.