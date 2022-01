Coronavirus. Délivré, le clip participatif de Lina Doran, chanteuse normande

En français, en anglais, en arabe et aussi en chinois ! Lina Doran, chanteuse de Caen et qui y est actuellement confinée, a mis son temps libre à profit pour écrire une chanson au titre évocateur, Délivré, qu'elle interprète en plusieurs langues. Pour réaliser le clip, elle fait maintenant appel à son public et invite chacun à se filmer avec son téléphone, en chantant en play-back ou en dansant par exemple.

"Le but est de mettre en valeur ce que chacun peut créer de chez lui, tout en sensibilisant les gens au confinement", explique le manager de la jeune femme.

Le clip sera ensuite monté sous forme de mosaïques avec quatre vidéos simultanées. Les revenus générés par la diffusion seront entièrement reversés au personnel soignant.

Envoyez vos séquences avant le dimanche 5 avril à management@linadoran.com. Privilégiez une pièce lumineuse et une résolution optimale de prise de vue.