La Good Food March dans la Manche

Le 19 Septembre, journée au cours de laquelle une grande mobilisation est prévue en marge des discussions concernant la réforme future de la Politique agricole commune.

En attendant, ces associations font le tour d'Europe en vélo et à pied organisant ici et là pique-niques et marches symboliques. Ce sera le cas ce mercredi, à la Pointe du Groin dans le sud-Manche (commune de Vains)

Les associations veulent ainsi faire entendre leurs voix sur de nombreux sujets comme par exemple, l'utilisation des agrocarburants.

Ecoutez, Andre Lefranc, président national de l'association des producteurs de lait indépendants et agriculteur à Vains dans le Sud Manche...