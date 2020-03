Coronavirus. Ils quittent Paris pour se mettre au vert en Normandie

Rémi Salomon a été clair dans la presse nationale. Quitter les grandes agglomérations pour se confiner à la campagne n'est pas la bonne solution face au coronavirus. Cela augmenterait même le risque selon le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Or, pour Vivien, Manchois d'origine mais habitant dans le 20e arrondissement de Paris, pas question de rester confiner à deux dans moins de 40 m2. "J'ai l'opportunité d'avoir une maison familiale dans la Manche. Il y a un jardin, plus d'espace. C'est plus agréable". Même chose pour Samuel, originaire du Calvados. Il est rentré hier après-midi en train dans son cocon familial. "J'avais peur de rester enfermé dans un 20 m2 pendant longtemps, confie-t-il. Il n'y a aucun confort à Paris, c'est la cohue partout. La gare Saint-Lazare était noire de monde !" Bien qu'ils se mettent au vert en Normandie, ils appliqueront les mêmes règles de confinement. "Si on respecte les règles, qu'on limite nos relations sociales et que l'on reste confiné, le risque sera réduit", assure Vivien.