Caen. Les cuisines Morel installées en ville

Julie Forget et Ruddy Allais proposent tout pour l'aménagement intérieur, sauf de la literie. "À la fois associés professionnellement et dans la vie, nous avons décidé d'ouvrir notre propre boutique à Caen", précise Ruddy Allais, diplômé en conception et agencement intérieur. Les cuisines Morel disposent de deux usines en France, l'une en Bretagne et l'autre en Haute-Savoie. "Nous avons une forte demande pour la réalisation de cuisines, mais nous aimerions développer le marché du dressing", indique-t-il.