Ça bouge en ville. Happy Family ré-invente les photos de famille

Le studio Happy Family à Caen est installé avenue Charles de Foucault à Caen. Le studio de photos se démarque en proposant un concept original : mettre en scène les familles dans des "Family Box". Anthony Langevin met "les gens en boîte". "J'ai commencé par le graphisme. Mon home-studio baptisé Happy Family est le parfait mélange de mes deux passions", confie Anthony Langevin, créateur du studio photo. Bien plus qu'une séance photo, le studio Happy Family propose une activité où chacun participe à la séance. "La séance photo est une vraie sortie en famille. Les enfants prennent eux-mêmes des photos, tout le monde participe à la séance, c'est très interactif !", ajoute Anthony.

Lui-même père de famille, le photographe a souhaité offrir des formules accessibles à tous. "Je suis parti de mon expérience de père de famille. Les séances photos représentent un certain coût. J'ai donc décidé de proposer des prix accessibles en privilégiant un home studio, installé à mon domicile pour limiter les coûts", annonce le photographe. En proposant des mises en scène originales, Anthony réussit à mettre à l'aise les familles et capte des visages naturellement souriants et spontanés. Le photographe invite les familles à s'installer dans un cube où chacun prend la pose qu'il souhaite. "Cette séance est un moment de complicité, d'amusement et de rire", explique Anthony en ajoutant "on rigole bien lors des séances ! Tout le monde s'amuse !" Pari gagné pour Anthony et sa boîte à photos !