Caen. Pluie : à quel moment décide-t-on de fermer les terrains sportifs ?

Rares sont les fois où vous avez pu profiter du soleil à Caen cet hiver. Sur 182 jours entre septembre et février, il a plu 132 jours. Cette météo capricieuse empêche parfois les sportifs de jouer en raison de la fermeture des terrains. À partir de quel moment la Ville de Caen estime-t-elle qu'un terrain est impraticable ? "On a sept jardiniers qui, tous les jours, font des mesures grâce à un pluviomètre, explique Paolo Boulent, responsable des équipements sportifs. 1 mm de pluie correspond à 1 litre d'eau au m2". Imaginez alors, cela représenterait 10 800 litres d'eau sur un terrain ! "Ils font aussi des tests à l'arrachement, au tacle. Le terrain sèche quand il y a du vent." Si le test est avéré négatif, alors la Ville prend un arrêté municipal, comme elle l'a déjà fait quatre week-ends depuis le début de la saison sportive. Pour ralentir la dégradation des terrains, les équipes techniques "sablent les terrains pour maintenir la pelouse. Ils passent aussi des lames pour faire pénétrer l'eau plus facilement". Encore faut-il trouver le bon moment : en cas de pluie, les jardiniers ne peuvent pas intervenir…