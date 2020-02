Normandie. Coronavirus : son enfant devait partir en voyage scolaire en Italie

Elle attend la rentrée scolaire, le lundi 2 mars, pour avoir plus d'informations. À Bernay, Élodie Cheron est la mère de Mathis, 13 ans, qui doit partir en voyage scolaire avec toutes les classes de 4e de son collège, à la fin mars dans le nord de l'Italie. 62 élèves et sept accompagnateurs devaient prendre part à ce voyage.

"Je ne vais pas mettre mon fils en danger"

La mère de famille a pris connaissance, ce jeudi 27 février, du communiqué du rectorat décidant d'annuler ou de reporter les voyages prévus en Italie. "On avait déjà, nous-mêmes de notre côté, pris la décision de ne pas l'y envoyer, explique-t-elle face à l'épidémie de coronavirus. On sait que c'est dangereux. Je ne vais pas mettre mon fils en danger."

Mathis a d'ailleurs fait part de ses inquiétudes à ses parents : "Il me dit qu'il ne se sent pas en sécurité et qu'il n'a pas envie de partir. On ne pouvait pas prendre de risque." Élodie Cheron a pris contact avec d'autres parents concernés par ce voyage dans ce collège de Bernay. "Certains n'avaient pas vu le communiqué de l'académie, mais avaient pris la décision de ne pas envoyer leurs enfants."