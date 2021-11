Rouen. La folle histoire de France : les petits secrets des grands hommes

C'est dans une salle de classe que se passe l'intrigue de cette pièce burlesque et truculente, composée à quatre mains par Nicolas Pierre et Farhat Kerkeny alias Terrence et Malik : "Un professeur tente d'enseigner les rudiments de l'histoire de France à un cancre, nous raconte Nicolas, mais le duo prof/élève est ici celui du clown blanc et de l'Auguste." Si le cancre joue les éléments perturbateurs, le maître dévoile des trésors d'imagination pour intéresser l'élève. "C'est bien sûr de la comédie, mais il y a aussi du fond, souligne Nicolas. Le credo de la compagnie c'est le 'gai-savoir': s'il a toujours été question de faire rire, le spectacle a néanmoins une vraie portée pédagogique." Pour ce duo d'humoriste parisien, tout est né d'un sketch qui s'est très vite étoffé : "Le spectacle a déjà été joué plus de 800 fois ! C'est un humour absurde et potache, un texte truffé de jeux de mots faciles et d'anecdotes historiques insolites !"

Pratique. Du 26 février au 1er mars au Théâtre à l'ouest à Rouen. De 14 à 25€. theatrealouest.fr