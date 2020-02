Ligue 2 féminine. Mondeville et Shelby Saint-Juste visent la gagne à Strasbourg

Quatre succès de rang pour entamer 2020 : il n'y a pas de doute à avoir, l'USO Mondeville va mieux. "On a gagné en confiance, confie la jeune intérieure Shelby Saint-Juste. Sur certains aspects, l'équipe est encore en construction mais on s'adapte vite. Au sein du groupe, même s'il y a des jeunes et des joueuses plus âgées, tout le monde s'entend bien." Cette spirale positive est évidemment profitable au jeu mondevillais et à celui de Saint-Juste, l'ancienne ifoise qui veut encore "progresser dans tous les domaines. Il faut que l'on soit meilleure à l'extérieur désormais, je sais que ça va venir". L'occasion est justement belle de s'affirmer pour les Normandes (7e) qui seront en déplacement à Strasbourg (6e), samedi 22 février à partir de 20h.