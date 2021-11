Caen. Coup de neufà l'Hydropathe !

Le but de ce rafraîchissement est de "redonner un coup de neuf" indique Jenny, propriétaire de l'Hydropathe. Le papier peint a été choisi dans les couleurs "bleu cobalt et pêche", le mobilier a été changé avec tables et chaises hautes, un néon a été collé au mur et plusieurs écritures graffées au plafond. Fermé pendant quatre jours, le bar à vins/restaurant a rouvert ses portes le 31 janvier dernier au soir. "La clientèle a bien accueilli la nouvelle décoration, nous avons eu de bons retours" selon Jenny. L'Hydropathe est ouvert du mardi au samedi.