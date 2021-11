Normandie. Dennis : une nouvelle tempête arrive

Après Ciara et Inès, Dennis arrive. C'est le nom de la tempête qui devrait secouer une nouvelle fois les côtes de la Manche. Dès samedi 15 février, dans l'après-midi, la perturbation va arriver avant une accalmie prévue dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 février.

La tempête Dennis devrait se faire ressentir sur toute la façade maritime avec des vents qui atteindront jusqu'à 75 km/h et des rafales atteignant les 110 km/h.

L'ensemble des départements normands sont placés en vigilance jaune "vents violents et inondations" par Météo France : la Manche dès samedi midi, les autres départements dans la soirée. La préfecture maritime appelle à la prudence.