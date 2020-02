Le Havre. Le podcast du Club HAC du mardi 11 février est disponible 

C'est parti pour votre Club HAC, comme chaque semaine en podcast sur tendance ouest.com pour vous, supporters des ciel et marine. Cette semaine, retour sur le derby amer pour les Hacmen et projection vers une série a priori simple mais qui, vous le verrez, ne le sera justement pas. Interviews, débats, analyses, le Club HAC#18, c'est maintenant avec Mathieu Billeaud (Foot Normand) et Marc Aubault (Courrier Cauchois) autour de Sylvain Letouzé.

