Seine-Maritime. Dix communes privées d'eau potable après le passage de Ciara

Le phénomène est courant lorsque les précipitations sont très importantes sur une courte période de temps. Le syndicat d'eau potable des 3 sources Cailly, Varenne Béthune secteur Haut-Cailly distribue une eau colorée ou trouble. "Il s'agit de particules d'argiles et de limon, très rapidement entraînées dans les nappes souterraines par des pluies très importantes, responsables de l'érosion des terres", précise l'Agence régionale de santé de Normandie. Six communes du pays de Bray sont complètement concernées et quatre partiellement, soit environ 4 670 habitants qui ne doivent plus consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.

- Les communes concernées en totalité : Saint-Germain-sous-Cailly, La Rue-Saint-Pierre, Vieux-Manoir, Pierreval, Bierville, Longuerue.

- Les communes partiellement concernées : Cailly (totalité sauf le hameau du Floquet), Saint-André-sur-Cailly (totalité sauf le hameau de Carqueleu), Morgny-La-Pommeraie (hameau de la Pommeraie), Fontaine-Le-Bourg (le Varat).