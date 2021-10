L'équipe a retrouvé le club de D1 Courbevoie et s'est incliné de manière inattendue 3 à 1. Les deux matchs prévus aujourd'hui et demain face à Neuilly sur Marne ont finalement été annulés. Les drakkars devront donc attendre le 7 septembre et leur match contre amiens pour tenter de renouer avec la victoire.