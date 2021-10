Normandie. Un prix littéraire pour les romans non publiés

Et dire que la saga Harry Potter de J.K. Rowling aurait pu ne jamais exister ! Certains éditeurs avaient refusé le manuscrit de l'auteure britannique. Pour éviter de manquer des perles rares à l'avenir, l'entreprise culturelle Novice lance la première édition du Prix du roman non publié, en partenariat avec les espaces culturels E.Leclerc normands. Le concours ouvert à tous jusqu'au vendredi 7 février (23 h 59) est l'occasion de redonner une seconde chance aux auteurs amateurs ou professionnels dont le manuscrit est resté dans un fond de tiroir. "Nous attendons entre 120 et 130 manuscrits d'ici vendredi soir", a expliqué Timothé Guillotin, co-créateur de la société parisienne.

Céline Robert, chargée de l'animation des espaces culturels E.Leclerc normands et propriétaire du magasin de Tourlaville

Le gagnant du Prix aura la chance d'être publié sous la marque Novice et d'être chapeauté par la présidente du jury : l'auteure et scénariste Émilie Frèche. "Elle s'est engagée à accompagner le lauréat sur les séances de dédicaces dans les espaces culturels E.Leclerc normands et dans les étapes de promotion du livre", s'est réjouie Céline Robert, chargée de l'animation des espaces culturels dans la région. La remise du prix aura lieu le 10 octobre prochain à Deauville, jour du lancement du livre. Alors, osez révéler au grand jour votre plus belle plume !

Manuscrit et lettre de présentation à envoyer à manuscrit@novice.eu.com