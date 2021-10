Caen. Mercato : des changements au SM Caen

Vendredi 31 janvier s'achevait le mercato hivernal. Pas d'arrivée au SM Caen mais deux départs. Baisama Sankoh quitte le club caennais, après deux saisons et demie en "rouge et bleu". Il était arrivé de Guingamp en juillet 2017 et aura disputé 59 matchs au SM Caen. Evens Joseph, lui, est prêté jusqu'à la fin de saison à l'Union Sportive Boulogne Côte d'Opale. L'attaquant formé au Stade Malherbe Caen compte 21 apparitions avec les "rouge et bleu" (dont 12 en Ligue 1 Conforama).