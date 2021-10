Insolite. Un nouveau concours sur AirBnb, pour les amoureux

Souvenez-vous, il y a quelques mois la plateforme AirBnb avait organisé un concours pour passer une soirée et une nuit au Louvre. Eh bien le site d'hébergement remet ça, avec cette fois-ci un concours qui met les amoureux à l'honneur, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Pour la toute première fois, la maison de Juliette à Vérone, en Italie, accueillera un Roméo et une Juliette des temps modernes. La fameuse maison médiévale se distingue par son balcon emblématique, associé à la célèbre déclaration d'amour faite à Juliette. Un couple y séjournera le temps d'une soirée et d'une nuit, et profitera d'un festin préparé par un chef deux étoiles au Michelin.

Soyez le premier couple depuis des décennies à dormir dans la chambre de Juliette, dans le lit original du film Roméo et Juliette. Découvrez Vérone lors d'une visite privée, en compagnie d'un photographe professionnel. Découvrez les trésors cachés et le monde charmant de Roméo et Juliette. Dépêchez-vous, vous n'avez que jusqu'au dimanche 2 février à 23 h 59 pour envoyer votre lettre en anglais à Juliette.

