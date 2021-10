Tendance emploi du mercredi 29 août

Retrouvez toutes ces offres sur www.pole-emploi.fr

Lieu: Saint-Lô (50)

Poste: Mécanicien(ne) en matériels motorisés de parcs et jardins

Contrat: CDI

Temps de travail: 39h hebdo

Expérience: 1 an

Offre n° 869566I

Contact direct: M. LETESSIER MARC email : marc.letessier@capintergroupe.fr

Lieu: Cherbourg-Octeville (50)

Poste: Médecin spécialiste

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h hebdo

Expérience: 3 ans

Exigences: Bac+5 et plus ou équivalent Médecine

Offre n° 698899I

Lieu: Caen (14)

Poste: Technico-commercial / Technico-commerciale

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h hebdo

Expérience: 1 an

Offre n° 869570I

Contact direct: MLLE GOUBERT OPHELIE email : caen@startpeople.fr

Lieu: Mondeville (14)

Poste: Formateur / Formatrice de conducteurs routiers

Contrat: CDI

Temps de travail: 39h hebdo

Expérience: Débutant(e) accepté(e)

Offre n° 869546I

Lieu: La Ferriere-aux-étangs (61)

Poste: Chef de cuisine

Contrat: CDI

Temps de travail: 39h hebdo lundi-vendredi, prise de poste tôt le matin, RTT

Expérience: 2 ans cuisine exigée + management

Exigences: CAP, BEP ou équivalent Cuisine

Offre n°161868J

Lieu: Alençon (61)

Poste: Adjoint(e) au directeur des ressources humaines

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h hebdo

Expérience: Débutant(e) accepté(e)

Exigences: Bac+5 et plus ou équivalent Ressources humaines souhaité

Offre n°698912I

Contact direct: UNA PAYS D ALENCON ET DU PERCHE - Mme ND RICHARD 79B COURS GEORGES CLEMENCEAU 61000 ALENCON ET LETTRE MANUSCRITE