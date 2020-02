Caen. Avis aux amateurs de livre ancien, les libraires exposent quelques bijoux

Samedi 1er et dimanche 2 février, l'association OPUS de Caen réunit une quinzaine de libraires afin d'exposer et de discuter de livres anciens. L'équipe donne rendez-vous aux amateurs, curieux et passionnés au Palais Ducal, dans la salle du Duc Rollon de Caen.