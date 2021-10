Restaurant. Évadez-vous à Hawaï chez Mama Poke

Des féculents, des légumes, des fruits frais, des serveurs sympas et un peu de voyages au soleil… Ce petit restaurant est fait pour vous ! En franchissant la porte chez Mama Poke, on vous plonge immédiatement dans l'ambiance.

Composez vous-même votre bowl

Une planche de surf dans le coin à droite, une danseuse hawaïenne (une figurine, bien sûr !), des couleurs qui vous donnent la banane, bref, c'est un resto "à la cool". Louis Haincourt et Mathilde Letessier, les gérants, ont imaginé le concept de bowl sucré-salé en partant sur une base de riz. "Ils voulaient ouvrir un restaurant de type salad bar mais c'était trop classique, indique Alexis Kestelyn, un des salariés. Ils ont opté pour les spécialités hawaïennes." Unique à Caen, ce restaurant permet de manger sur place ou à emporter. "On a réduit la taille du comptoir pour proposer plus de tables sur place. On passera bientôt d'une capacité de neuf à seize places, avec une grande table." À la carte, plusieurs recettes s'offrent à moi : le poke saumon, thon, poulet hawaïen et pour les plus originaux, le poke fruits de la passion, musclé, feta crevette, hawaïen et évidemment le poke du surfeur, la spécialité du chef, fan de kite-surf. Le choix est difficile, mais j'opte finalement pour le bowl feta crevette. Le mélange de saveurs est appréciable, avec quelques oignons frits et une sauce cacahuète par-dessus, la spécialité de la maison. On peut aussi composer nous-même notre bowl, et choisir la taille : S, M ou L pour les plus gourmands. Comme je ne suis pas douée, je garde ma fourchette au détriment des baguettes chinoises. Côté boissons, des limonades et thés glacés bios sont proposés. De l'eau plate servie dans une bouteille de gin me suffira. Et pour finir, en dessert, un café gourmand, de l'ananas, de la mangue fraîche ou alors les tartes maison de la pâtisserie caennaise Le Studio. Je joue le jeu jusqu'au bout avec le pot ananas. Il ne manque plus que l'océan et je me crois en vacances, les pieds en éventail, sans oublier, bien sûr, la petite musique reggae en fond. Parfois, c'est du rock. Mais pour ça, tout dépend du serveur et de son humeur…