Le Havre. Les performances du Club nautique havrais nous mettent l'eau à la bouche

C'est clair comme de l'eau de roche. Le Club nautique havrais (CNH), une association comptant 1 500 licenciés et composée de plusieurs sections (natation sportive, école de natation, water-polo et natation synchronisée), a connu une très belle année 2019 sur le plan sportif.

"Davantage de sportifs qualifiés"

"De janvier à juillet, beaucoup d'enfants ont décroché leur billet pour participer à des compétitions de niveau régional. Et puis, depuis la rentrée de septembre, nous avons passé un cap au niveau du volume. On a plus de nageurs qui s'entraînent et on a davantage de sportifs qualifiés pour les différentes courses", souligne Timothée Diebolt, directeur technique de la section sportive du Club nautique havrais, au club depuis deux ans et demi. Une section sportive présidée par un certain Hugues Duboscq, triple médaillé aux Jeux Olympiques. Deux nageurs du CNH, club historique fondé en 1932 et une des rares structures en France à posséder son propre bassin (situé boulevard Clemenceau), ont particulièrement brillé dans les bassins : Will-Insha-Marie Jules-Marthe, 17 ans, et Charles Pizzagalli, 15 ans. Grâce à ses performances, la première a gagné le droit de prendre part au championnat de France Élite prévu en avril 2020 (épreuve qualificative aux JO), tandis que le second a participé au championnat de France junior en 2019, et va remettre ça cette année.

Tout un club qui rayonne

En décembre 2019, lors du championnat de Normandie, le CNH a fini deuxième derrière Rouen. À la clé, 12 titres régionaux décrochés par quatre nageurs. "Ce n'est pas une seule individualité qui a surnagé, c'est tout un groupe", apprécie Timothée Diebolt. Lors des compétitions par équipes, les interclubs, au niveau régional, les filles se sont classées à la première position. Les garçons sont aussi montés sur le podium, à la deuxième marche. "C'est la deuxième année de suite qu'on arrive à mettre nos formations en Nationale 1 (l'équivalent de la ligue 1 de foot, NDLR). Des équipes composées de jeunes et de personnes plus expérimentées. Nous sommes dans une dynamique très intéressante. Tout le monde avance", se réjouit l'entraîneur. "Chaque section a une partie loisirs. C'est assez important, car tout le monde n'a pas forcément l'envie de se mesurer aux autres. Après, on fait de notre mieux pour mettre ceux qui veulent performer dans de bonnes conditions." Les nageurs qui souhaitent atteindre le niveau national ont six entraînements en bassin par semaine, auxquels s'ajoutent deux séances de musculation.