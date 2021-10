Saint-Jean-du-Cardonnay. BMW Motorrad prépare son arrivée

BMW Motorrad va proposer des motos neuves et des véhicules d'occasion, ainsi que l'entretien et réparation de la marque exclusivement. Pour Arnaud Gence, "ce regroupement moto appelle la moto. On est dans un monde de loisirs où les gens ont le choix, plus on attirera les motards et plus chacun d'entre nous travaillera ! Avec la brasserie O village, on aura un point de rendez-vous et de départ". Selon lui, "il y avait un grand besoin de se développer et de mieux se faire connaître. Notre démarche a été collective : on est parti à trois et on arrive à trois !"