Cadeaux. La ville mystère découverte ce 3 janvier

C'est une enquête qui s'est déroulée en deux parties, de fin décembre à début janvier, avec une coupure pendant la semaine de Noël. Nous savions dès le passage du premier auditeur que la ville recherchée était une capitale ; et un peu plus tard, qu'il s'agissait d'une ville située non loin de la mer. Effectivement, il était conseillé de faire appel, soit à vos souvenirs de vacances soit à un lieu digne d'une carte postale pour aller dans la bonne direction.

Arnaud, conducteur de Taxi à Sées dans l'Orne, a découvert la ville mystère, nichée dans un archipel.

La première enquête de 2020 clôturée Impossible de lire le son.

Notre Ornais remporte 10 places assises pour le Tendance Live d'Alençon organisé à l'Anova, le vendredi 31 janvier. Un concert rythmé par Tryo, Elsa Esnoult, The Avener, Maelle, Tibz, Vaimalama, Deluxe et Symon.

Une autre enquête est lancée ce lundi 6 janvier, avec en jeu votre robot multicuiseur Cookeo Moulinex. Les indices vous seront donnés entre 9 heures et 13 heures, avec Tom.