Pont-l'Évêque. Lilia Hassaine a écrit son premier livre entre Pont-l'Évêque et Trouville

Chroniqueuse dans l'émission Quotidien, la journaliste Lilia Hassaine vient de sortir son premier roman dans la collection Blanche de Gallimard. C'est dans une maison de famille dans le Calvados qu'elle l'a écrit.

D'où vous est venue l'idée de ce roman ?

Ça m'est venu d'un voyage en Croatie que j'ai fait il y a trois-quatre ans. J'ai visité une île inhabitée où vivent des paons, d'où le titre de mon livre, L'œil du Paon. J'avais déjà commencé une histoire avec les grands thèmes que je voulais aborder, comme l'orgueil, mais c'est ce voyage qui m'a permis de continuer.

Comment passe-t-on de chroniqueuse télé à écrivain ?

Dans ma tête, je n'étais pas chroniqueuse télé, je faisais mon métier de journaliste, mais j'ai toujours eu cette ambition littéraire à côté. En fait, je dirais que c'est plutôt l'inverse. J'aime le métier de journaliste, mais ma vocation n'est pas celle-ci. J'ai toujours voulu écrire.

C'est en Normandie que vous avez rédigé ce livre ?

Oui à 90 % ! Dans une maison de famille, entre Pont-l'Évêque et Trouville, et une partie à Cabourg. C'est la région où je me sens bien. Mon imagination travaille beaucoup mieux ici. Ça peut paraître idiot, mais il y a moins de bruit et ça participe à la créativité, tout comme le contact avec la nature. C'est beaucoup plus inspirant.

Quels sont vos projets maintenant ?

Je reviens à Quotidien, mais seulement quatre jours par semaine, car plus ça me paraît compliqué. J'ai également un autre livre en cours. Je suis en train de m'y remettre avec d'autres exigences, car lorsque c'est le deuxième, on a d'autres attentes, donc je prends le temps.