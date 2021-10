Caen. Les nouveaux commerces quartier Saint-Jean

Un nouvel espace de jeux vidéo s'installe

Depuis le mercredi 1er janvier, la boutique de vente de cartouches Point d'encre a déménagé pour devenir un espace de gaming.

Les frais de logistique n'ont pas dû être considérables pour Vincent Caillou. Le propriétaire de Point d'encre, magasin spécialisé dans la recharge de cartouches d'encre pour imprimantes et copieurs, situé avenue du Six-Juin, a déménagé deux rues plus loin, rue Saint-Jean. Il lance un nouveau concept. Ce passionné de jeux vidéo ouvre "un espace de gaming avec 15 places sur des ordinateurs haut de gamme", indique Vincent. Les fans de Fortnite, League of legends ou Counter-Strike : Global Offensive y trouveront leur bonheur. Plus que du jeu en ligne, le gérant veut y développer tout un esprit convivial dans son centre e-sport. "L'idée est de proposer une prestation premium. Chacun peut jouer tout seul à la maison, mais le but est de retrouver l'ambiance du jeu en réseau avec des amis, sourit-il. Chez nous, le tutoiement est de rigueur." Un coin pour discuter est aussi aménagé. "On vise les collégiens, les lycéens, mais aussi les 25-35 ans. Mais bien sûr, les portes sont ouvertes à tous." Chez Teamfactory, au 195 rue Saint-Jean, on peut aussi trouver tout le matériel adapté au jeu vidéo. "On vend des sièges, des bureaux, des claviers, des souris…" Sans perdre son métier de base, Vincent conserve dans le fond de la boutique, un coin consacré à la vente de consommables pour l'impression appelé Normandie Consommable. "On vend notamment des cartouches d'encre pour les professionnels." Ouverture de l'espace jeux le samedi 1er février.