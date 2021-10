De l'avis général, la première moitié de saison du Caen BC est mitigée. Après 17 matchs sur les 26 que compte la phase de poule initiale, les Cébécistes "culminent" au 5e rang avec 11 victoires mais surtout 6 revers au compteur. Florian Thibedore et ses camarades réinvestissent le Palais des Sports, vendredi 4 janvier. Et c'est Dax Gamarde qui se trouvera au tournant, la première formation à avoir battu les Caennais à l'aller, dès le 4e match. Alors qu'il s'agissait à cette époque de la saison d'envoyer un message aux concurrents, l'enjeu de ce match retour est tout autre. "Ce match peut être un tournant car ils sont 7e et on peut les mettre à trois victoires de nous, énonce l'entraîneur Fabrice Courcier. Si on réussit à éloigner les adversaires derrière nous, cela nous permettra de consolider davantage notre top 5 et il faudra aller chercher les équipes qui nous précèdent pour avoir la meilleure place possible." Sur le pont depuis le 30 décembre, les Caennais devraient faire sans Maurice Acker mais avec Franck Yangué.