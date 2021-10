Manche. Mont Saint-Michel : qui financera ?

Le 1er janvier 2020 est marqué au Mont par la création d'un EPIC, Établissement public industriel et commercial, qui prendra le relais du syndicat mixte. But : associer l'abbaye, gérée par l'État, et ses infrastructures : le barrage et les navettes, gérés par le trio Normandie-Bretagne-Manche.

Des désaccords

L'État porte à 2,8 millions d'euros sa contribution. Mais il attend des trois collectivités qu'elles augmentent leur propre financement de l'entretien du caractère maritime du Mont, pour faire face à un “futur déficit structurel”. Le 26 décembre, les trois collectivités ont fait savoir à Édouard Philippe qu'elles ne sont pas d'accord avec cet alourdissement de leur charge. Président de la région Normandie et du syndicat mixte, Hervé Morin a donc gelé pour l'instant la dissolution de ce dernier.

Christophe Beaux, patron de la mission de préfiguration de l'EPIC avait un plan B : taxer, pour 1,7 million d'euros, les bénéfices de l'abbaye du Mont… Idée qui ne convainc pas le sénateur de la Manche Philippe Bas, ex-président du Conseil départemental. Hervé Morin quant à lui propose d'augmenter le prix des navettes.