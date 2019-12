Normandie. La décennie 2010-2020

La création de la

Normandie restera un marqueur ?

"Et pourtant, on ne l'attendait presque plus chez les militants de la réunification ! Elle est en place depuis le 1er janvier 2016. Le Conseil régional présidé par Hervé Morin tente de défendre l'identité culturelle et économique du territoire. En revanche, les questions qui fâchent n'ont pas été complètement tranchées. Caen est la capitale politique, Rouen la capitale administrative, mais la rivalité demeure. Rien n'est vraiment réglé sur le plan universitaire ou judiciaire par exemple."

Cela a bougé aussi à l'échelon local ?

"À l'intérieur de la région, on a vu grossir les intercommunalités et se multiplier les communes nouvelles. Cela a été un phénomène particulièrement normand, au début. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de très petites communes, quand le Cherbourgeois Bernard Cazeneuve était au gouvernement. Et puis, il y avait un intérêt financier. Les finances de certaines communes étaient presque à sec. La fusion a permis de faire des économies d'échelle."

Vous parlez de droitisation de la Normandie ?

"Aux municipales de 2014, la droite l'emporte sur la gauche dans la majorité des villes de plus de 10 000 habitants. En 2015, elle renforce ses positions aux élections départementales et conquiert la nouvelle région. Elle contrôle donc l'essentiel des exécutifs. Surtout, l'extrême droite ne cesse de grimper. Aux régionales de 2015, le Front national triple presque ses suffrages par rapport à 2010. À la dernière présidentielle, Marine Le Pen totalise 38 % au second tour en Normandie, la région pourtant "violemment modérée" chère à Tocqueville."

Il y a eu des colères…

"Une colère environnementale, avec des manifestations partisanes au début de la décennie et qui touchent aujourd'hui une partie de la jeunesse normande. Une colère sociale, avec les routiers et la crise du lait chez les agriculteurs. Et puis, les Gilets jaunes, colère politique inédite, sans organisation, sans chef. En Normandie, cela a touché en particulier le milieu rural profond où le prix du carburant compte quand on doit se déplacer, avec des revenus qui n'ont pas autant progressé que le prix à la pompe."