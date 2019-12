Elbeuf. Les marchés de Noël à l'heure du bio

L'esprit des fêtes bat son plein dans les ruelles des petites et grandes villes et les traditionnels marchés de Noël fleurissent.

Des idées cadeaux

De plus en plus présents et importants dans l'esprit des consommateurs, le bio et l'écolo s'offrent cette année, une grande place dans l'économie de Noël, délaissant le made in China pour voir apparaître de nouveaux stands de produits artisanaux du quotidien certifiés bio. C'est le cas à Elbeuf au sein du magasin Robin des bio qui organise son marché de Noël chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Des nouveautés sont à découvrir dans l'univers de bébé grâce à une croissance de créateurs français, qui confectionnent des accessoires d'hygiène pour bébé en coton bio, comme ces lots de lingettes lavables. Les couches lavables, oubliées depuis les années 70 font de nouveaux leur apparition. Des idées cadeaux originales et durables pour le confort de bébé !