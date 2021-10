Agriculture. L'Eure en force à Paris

Le compte n'y est pas. C'est en substance le propos des agriculteurs réunis mercredi 27 novembre à Paris. Une partie du périphérique et des Champs-Élysées ont été bloqués par des tracteurs, pour certains venus de Normandie. De l'Eure principalement. Pour eux, les États généraux de l'alimentation n'ont absolument rien changé dans les négociations commerciales avec la grande distribution. S'ajoutent à cela l'épineux dossier du glyphosate, les cas d'agribashing… La coupe est pleine. Les syndicats FNSEA et JA exigent du gouvernement une position plus claire.

Écoutez Fabrice Moulard, président de la FNSEA de l'Eure joint sur les Champs-Elysées

"On a le sentiment que notre président de la République ne nous entend pas. À un moment donné, c'est quand même Emmanuel Macron qui a voulu faire les États généraux de l'alimentation. Dans les faits, ça n'a pas marché !", rappelle Fabrice Moulard, président de la FNSEA. "Je voudrais qu'on ait une vraie ambition agricole."

De là à se joindre au mouvement du 5 décembre ? "Pas encore", estime Fabrice Moulard.