Agon-Coutainville. Le premier concours de pull moche de Noël de la Manche !

Le principe est simple, venez vous présenter sur le marché de noël avec votre plus beau "pull moche" de Noël ! Le vainqueur remportera un panier garni et toute la sympathie du jury ! Durant tout le week-end du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre, aux heures d'ouverture du marché de noël, vous pourrez transmettre vos coordonnées et vous serez pris en photo avec votre magnifique pull - mention spéciale aux pulls tricotés mains ! Il est fortement conseillé d'être présent lors des résultats de l'élection du meilleur pull de Noël, qui se déroulera le dimanche 1er décembre, à 16 h.

Retrouvez le programme complet du marché de Noël sur www.agoncoutainville.fr

Voici quelques exemples de "pulls moches" :

À vous de jouer ! - Pixabay