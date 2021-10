Hockey sur Glace. Les Drakkars reprennent la tête

Le Hockey Club de Caen (Calvados) comptait poursuivre sa série positive ce samedi 23 novembre 2019. Après leur victoire de la semaine dernière sur la patinoire de Chambéry (2-0) les Drakkars avaient la possibilité d'enchaîner un quatrième succès de rang. Pour cela, il fallait battre les Sangliers de Clermont-Ferrand.

Le match

Dès l'entame de match, les Normands, en blanc ce soir, montrent de belles intentions offensives et contrôlent le palait. Plus les minutes passent, plus l'intensité baisse. Les visiteurs du soir imposent un faux-rythme aux Drakkars qui peinent à ouvrir le score malgré quelques situations intéressantes. Quelques minutes avant la pause Pierre-Antoine Devin ouvre enfin le score (1-0, 17'). Alexandre Palis vient taper le poteau quelques secondes plus tard, ce but a libéré les Caennais.

10ème victoire en 11 matchs pour les Drakkars

Le deuxième acte est dans la continuité du premier. Caen a le palet mais ne parvient pas à breaker. Les Sangliers de Clermont-Ferrand de leur côté patientent et procèdent en contre. A la moitié du match, les Clermontois n'ont tenté que six fois leur chance (1-0, 31'). Ronan Quemener montre tout son talent et évite l'égalisation quelques minutes plus tard (1-0, 35'). Caen mène mais se fait peur. A 20 secondes du terme du second tiers-temps, Eric Aurard marque et permet aux siens de respirer (2-0, 40') juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Caen garde le match en main. Clermont revient dans la partie à 5 minutes de la fin de la rencontre grâce à Martin Kulha (2-1, 55'). Caen s'impose et reprend la tête du championnat grâce à ce 10ème succès.

Les buteurs

Caen : P-A.Devin (sans assists, 17'), E.Aurard (T.Carminati, J.Prosvic, 40'),

Clermont-Ferrand : M.Kulha (N.Medeiros, D.Baskatovs, 55')

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars de Caen) : " On va retenir la victoire. Reprendre la première place du podium c'est quelque chose de très important. On s'est fait peur sur la fin car on n'arrive pas à tuer le match. On va continuer à travailler pour mieux profiter de nos power-play et mieux gérer pour tuer les matchs. "

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars auront rendez-vous avec la Coupe de France et Rouen à la patinoire de Caen-la-Mer le mardi 26 novembre 2019 (20h). Les Caennais retrouveront le championnat dès le samedi 30 novembre 2019 en se déplaçant à Neuilly-sur-Marne (18h30) dans le cadre de la 12ème journée de Division 1.