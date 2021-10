Caen. Plus de mille arbres plantés

Non, la ville de Caen ne fait pas qu'abattre des arbres comme cela lui a été reproché par des militants écologistes samedi 23 novembre, lors de l'inauguration de la place de la République. Elle en plante aussi ! Depuis environ une dizaine de jours, des agents de maîtrise se sont retrouvés dans la vallée de l'Orne, entre Caen et Louvigny, pour y planter pas moins de 1 859 espèces végétales, dont plus de 1 000 arbres. "En deux jours, on a déjà planté 400 pieds", explique Jean-François Gautier, agent de maîtrise. À proximité du poumon de la ville qu'est la Prairie, l'idée est de créer des haies bocagères, qui s'étendent sur 730 m de long, dans un espace où le renouvellement végétal est attendu. Des dizaines de peupliers datent de 1982. "Il ne s'agit pas d'une haie horticole, mais le but est de réimplanter l'essence que l'on trouve dans le coin", ajoute Cédric Ballagny, chef de projet.

Jouer sur la variété des essences

Un mètre sépare chacun des pieds. Des filets ont également été installés autour pour les protéger des chevreuils qui s'en emparent. Environ quinze variétés d'arbres seront plantées d'ici une quinzaine de jours : chênes, érables, aulnes, noisetiers… Écoutez Jean-François Gautier :

"On veut créer une 'petite' forêt, souligne Joël Bruneau. Depuis 2014, le patrimoine arboré de la ville a augmenté de 4,5 %. En moyenne, on compte 4,1 arbres/habitant", contre 1,7 à Rouen, à titre de comparaison. La ville de Caen recense aujourd'hui plus de 43 000 arbres, ce qui fait d'elle la cinquième ville verte de France.