Symbole de la relance du logement social ?

Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle situé rue de Geôle (au pied du château en centre-ville) est vide depuis plus d'un an, depuis l'ouverture de l'Ecole supérieure d'arts et médias en fait.



Le bâtiment a abrité pendant 55 ans l'école des Beaux- Arts de Caen et pourrait donc dans les années à venir accueillir des logements.



