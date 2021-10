Rouen. Une 37e édition pour le Festival du livre de jeunesse

C'est désormais une institution à Rouen (Seine-Maritime) ! Le festival, dont la vocation est de lutter contre l'illettrisme, ouvre ses portes vendredi 29 novembre 2019, à la Halle aux toiles. Lamia Dezailles, directrice du festival du livre de jeunesse, nous annonce le programme :

Que symbolise cet événement pour les Amis de la Renaissance ?

"Cette association organise, depuis le début, le festival. Elle promeut la lecture sous toutes ses formes et s'engage à lutter contre l'illettrisme et organise pour cela, tout au long de l'année, de nombreux événements : des séances de lecture en milieu carcéral, des ateliers d'écriture ou encore des animations pour les enfants en difficulté scolaire. Le festival est le temps fort de l'association."

Quelle impulsion nouvelle avez-vous donné à ce rendez-vous ?

"C'est la deuxième édition que j'encadre en tant que directrice et programmatrice. J'ai voulu proposer un invité d'honneur en lien avec la thématique de l'édition et choisir un thème grand public. Cette année, nous avons choisi comme thème Les animaux loufoques, et ce sera le dessinateur Bruno Gibert qui sera notre ambassadeur. L'année passée, nous avions choisi le thème de la cuisine. Ce sont des thèmes fédérateurs, mais, en même temps, ces thématiques nous permettent aussi d'aborder des sujets citoyens comme la protection des animaux ou la lutte contre le gaspillage alimentaire l'année passée."

Qui est Bruno Gibert ?

"C'est notre coup de cœur ! Il est auteur et illustrateur et il produit beaucoup d'ouvrages pour enfants : quatre cette année ! Il publie en particulier chez Le Seuil jeunesse, mais aussi chez Actes Sud et Albin Michel. Son trait est original, ses livres sont drôles et intelligents. On lui doit le visuel de cette 37e édition, sur lequel on retrouve son ours fétiche. Le personnage apparaît dans nombre de ses livres. En marge du festival, on pourra découvrir son travail dans une exposition présentée à la galerie Face de phasme à Rouen, mais il a aussi conçu un mur de chimères que les enfants pourront manipuler à leur gré à la Halles aux toiles. En amont, l'auteur a aussi animé une résidence d'écriture à l'école de Neuville-les-Dieppe. Dans le cadre du festival il participera à une lecture à voix haute d'un de ses livres."

Quelles sont les maisons d'éditions conviées ?

"Nous accueillons une quarantaine de maisons d'édition, et à peu près autant d'auteurs. Il y a des éditeurs jeunesse incontournables conviés au festival, comme La martinière ou le Seuil, mais aussi des petites maisons comme les éditions d'Orbestier, qui nous vient de la région nantaise. Sept nouvelles maisons d'édition viennent rejoindre nos rangs cette année. Il y a aussi des maisons d'éditions locales, comme Petit à petit, à Rouen, et la Marmite à mots, du Havre."

Quelles sont les animations que vous proposez pendant ce festival ?

"Il y aura des ateliers de lecture à voix haute, des contes à la demande, animés par la Youle compagnie, des ateliers cuisine où l'on pourra faire des makis en forme d'animaux, des ateliers de fabrication de cartes de Noël, des comptines, des spectacles de marionnettes, de danses, des expositions et, bien sûr, des échanges avec les auteurs."

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2019 à la Halle aux toiles à Rouen. 2,50 €. Infos sur festival-livre-rouen.fr